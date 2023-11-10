Ліквідували командувача роти та екіпаж БПЛА: у Нацполіції розповіли про втрати окупантів

Підрозділ авіації Національної поліції на Донеччині знищив командира роти окупантів та екіпаж російського безпілотника. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.



«Поліцейські розвідувальної групи БПЛА виявили скупчення особового складу окупантів. Було ухвалено рішення залучити ударну групу управління авіації та поліції на воді, щоб знищити ворога», — йдеться у повідомленні.



Як результат, було підтверджено знищення російського командира роти, ще троє окупантів зазнали тяжких поранень.



Також у цей період у взаємодії з військовими бригади «Лють», військовослужбовці підрозділу авіації «відпрацювали» російські системи «Муром М», в результаті — одна система була повністю знищена.



Крім того, поліцейські виявили зліт ворожого БПЛА із замаскованої позиції. Українські військові відпрацювали і по ній ударним дроном.



Нагадаємо, на ділянці Ягідне-Куп'янськ-Вузловий росіяни призупинили наступ через значні втрати.