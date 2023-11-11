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Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 ноября

11 ноября 2023, 00:02

Донецк, Луганск и не только: Главные события 10 ноября

Общество

Группировка «ЛНР» вводит лимит на заборы воды из водоемов из-за того, что жители оккупированного региона потеряли доступ к крупным источникам - рекам Северский Донец и Днепр. Отмечается, что лимит будет определяться на основании заявок физических и юридических лиц.

Украине удалось добиться возвращения на подконтрольную территорию Украины 17-летнего Богдана Ермохина, который ранее проживал в ныне оккупированном Мариуполе Донецкой области, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, Ермохин скоро будет в Украине. 

Оккупанты не прекращают обстреливать ряд населенных пунктов Луганщины. По состоянию на начало ноября в некоторых селах, подконтрольных Украине, остается 65 человек, несколько дней назад удалось эвакуировать 10 человек.

В Мариуполе взорвался автомобиль местного «полицейского», сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Права человека

ФСБ России задержали гражданина Украины по обвинению в покушении на «директора» одного из производственных объединений Мариуполя. Утверждается, что задержанный организовал покушение находясь за границей.

По версии оккупантов, подозреваемый обратился к одному из жителей оккупированного города с просьбой совершить убийство. И якобы предложил ему денежное вознаграждение в размере 6,5 млн рублей.

Боевые действия

9 ноября в Брянской области (Россия) члены формирования РДК расстреляли машину пограничников. Погиб подполковник ФСБ. Погибший — подполковник Сергей Шатый. Он был заместителем начальника отдела материально-технического обеспечения. Российские силовые структуры о нападении и гибели офицера не сообщали.

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