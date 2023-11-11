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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 листопада

11 листопада 2023, 00:02

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 листопада

Суспільство

 Угруповання «ЛНР» вводить ліміт на забір води з водойм через те, що жителі окупованого регіону втратили доступ до великих джерел - річок Сіверський Донець та Дніпро. Зазначається, що ліміт визначатиметься на підставі заявок фізичних та юридичних осіб.

Україні вдалося домогтися повернення на підконтрольну територію України 17-річного Богдана Єрмохіна, який раніше проживав у окупованому Маріуполі Донецької області, повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець. За його словами, Єрмохін незабаром буде в Україні.

Окупанти не припиняють обстрілювати низку населених пунктів Луганщини. Станом на початок листопада у деяких селах, підконтрольних Україні, залишається 65 осіб, кілька днів тому вдалося евакуювати 10 людей.

У Маріуполі вибухнув автомобіль місцевого поліцейського, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Права людини

 ФСБ Росії затримали громадянина України за звинуваченням у замаху на директора одного з виробничих об'єднань Маріуполя. Стверджується, що затриманий організував замах, перебуваючи за кордоном. За версією окупантів, підозрюваний звернувся до одного з мешканців окупованого міста з проханням вчинити вбивство. І нібито запропонував йому грошову винагороду у розмірі 6,5 млн рублів.

Бойові дії

 9 листопада у Брянській області (Росія) члени формування РДК розстріляли машину прикордонників. Загинув підполковник ФСБ. Загиблий – підполковник Сергій Шатий. Він був заступником начальника відділу матеріально-технічного забезпечення. Російські силові структури про напад та загибель офіцера не повідомляли.

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