В центре Мариуполя взорвали автомобиль местного «полицейского»

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 ноября, взорвался автомобиль местного «полицейского». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«В Мариуполе взрыв. По пр. Металлургов взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса», — рассказал он.
Андрющенко отметил, что еще утром «Мариупольское Сопротивление» сообщило, что «уже передало подарок» так называемым «полицейским» на празднование Дня полиции в РФ.
«Последний ли сюрприз на сегодня — увидим. Наконец-то хорошие новости из города», — констатировал советник мэра.
Напомним, 8 ноября во временно оккупированном Луганске украинская разведка и партизаны ликвидировали бывшего начальника управления «Народной милиции ЛНР» — Филипоненко Михаила Юрьевича.