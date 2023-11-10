В центре Мариуполя взорвали автомобиль местного «полицейского»

В Мариуполе взорвался автомобиль «полицейского». Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 ноября, взорвался автомобиль местного «полицейского». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В Мариуполе взрыв. По пр. Металлургов взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса», — рассказал он.

Андрющенко отметил, что еще утром «Мариупольское Сопротивление» сообщило, что «уже передало подарок» так называемым «полицейским» на празднование Дня полиции в РФ.

«Последний ли сюрприз на сегодня — увидим. Наконец-то хорошие новости из города», — констатировал советник мэра.

Напомним, 8 ноября во временно оккупированном Луганске украинская разведка и партизаны ликвидировали бывшего начальника управления «Народной милиции ЛНР» — Филипоненко Михаила Юрьевича.