В Украине придумали, как уменьшить кражи предназначенного для ВСУ горючего

Дизельное горючее и бензин для армии будут маркировать цветом. Это сделают для того, чтобы уменьшить воровство топлива, предназначенного для военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в субботу, 11 ноября.

Теперь поставщики дизельного топлива для Вооруженных сил Украины будут окрашивать его в красный цвет, а в бензин будут добавлять зеленый краситель.

Снабжение такого маркированного горючего Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В войска такое горючее попадет в конце ноября.

«Маркирование дает возможность идентифицировать и отслеживать горючее, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах относительно смешений горючего», — заявили в ведомстве.

Промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Минобороны обещает, что из-за новшеств цена на дизель и бензин не изменится.