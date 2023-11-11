В Україні вигадали, як зменшити крадіжки призначеного для ЗСУ пального

Дизельне пальне та бензин для армії маркуватимуть кольором. Це зроблять для того, щоб зменшити крадіжку палива, призначеного для військових. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у суботу, 11 листопада.

Тепер постачальники дизельного палива для Збройних сил України забарвлюватимуть його у червоний колір, а до бензину додаватимуть зелений барвник.

Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. У війська таке пальне потрапить наприкінці листопада.

«Маркування дає можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке було закуплено виключно для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, певний колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального», — заявили у відомстві.

Промарковане пальне неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Міноборони обіцяє, що через нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.