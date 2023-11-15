Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 ноября

Общество



На местном рынке в захваченном Мариуполе можно приобрести оружие, в том числе огнестрельное. Местный YouTube-канал заснял видео такой продажи. На кадрах с рынка «Космос» слышен диалог, в котором покупатель спрашивает мужчину с пистолетом в руках о цене на это оружие. Тот отвечает, что за новый пистолет просит 9 тысяч рублей, б/у отдает за 4 тысячи.



Манолис Пилавов, который с 2014-го года был главой оккупационной администрации Луганска, покинул город и уехал в Россию. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил источник в СБУ. Ранее телеграм-канал «Східний», который ведет украинский военнослужащий из Луганской области, ссылаясь на своих информаторов из числа стахановских силовиков, сообщал, что сотрудники ФСБ задержали «прокурора» Стаханова Михаила Пилавова — сына Манолиса Пилавова. По имеющейся информации, прокуроры при проверках у местного бизнесмена требовали у него взятку в 100 тысяч рублей. На прошлой неделе исполняющей обязанности «мэра» 9 ноября была назначена Яна Пащенко. Пилавов работал в органах местного самоуправления Луганска с 1998 года.



По состоянию на утро 14 ноября более 550 домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка остаются уже три дня без отопления после воскресной аварии в системе энергоснабжения.



Во временно оккупированном Рубежном Луганской области обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. По словам главы Луганской ОВА Артема Лысогора, количество пострадавших неизвестно.



Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор трем пленным военнослужащим полка «Азов» Геннадию Харченко, Алексею Жерновскому и Игорю Киму. Харченко лишили свободы на 25 лет, Жерновского и Кима на 24 года. Они поместили их в колонии строгого режима.



В сети появилось видео издевательств российских военных над своими сослуживцами, которые, как утверждается, приняли наркотики и отказались идти в бой. В рамках «воспитательной работы» штрафников избивают, в том числе палками, стреляют возле их голов и заставляют копать яму.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранены три человека, среди которых четырехмесячный ребенок, повреждены два жилых дома.



Днем в Донецке раздались взрывы и поднялся столб дыма в Буденовском районе города. По информации из местных групп, до этого в небе кружили два дрона. Потом отработала ПВО РФ, но был взрыв. В ближайших домах вылетели окна.

Новости Донбасса в видеоформате:

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