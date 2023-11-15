Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 листопада

Суспільство



На місцевому ринку в захопленому Маріуполі можна придбати зброю, зокрема вогнепальну. Місцевий YouTube-канал зняв відео такого продажу. На кадрах із ринку «Космос» чути діалог, у якому покупець запитує чоловіка з пістолетом у руках про ціну на цю зброю. Той відповідає, що за новий пістолет вимагає 9 тисяч рублів, б/в віддає за 4 тисячі.



Маноліс Пілавов, який з 2014 року був головою окупаційної адміністрації Луганська, залишив місто і поїхав до Росії. Про це «Новинам Донбасу» повідомило джерело в СБУ. Раніше телеграм-канал «Східний», який веде український військовослужбовець із Луганської області, посилаючись на своїх інформаторів з-поміж стаханівських силовиків, повідомляв, що співробітники ФСБ затримали «прокурора» Стаханова Михайла Пілавова — сина Маноліса Пілавова. За наявною інформацією, прокурори під час перевірок у місцевого бізнесмена вимагали у нього хабар у 100 тисяч рублів. Минулого тижня виконувачем обов'язків «мера» 9 листопада було призначено Яна Пащенка. Пілавов працював у органах місцевого самоврядування Луганська з 1998 року.



Станом на ранок 14 листопада понад 550 будинків у Київському та Куйбишевському районах Донецька залишаються вже три дні без опалення після недільної аварії у системі енергопостачання.



У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області обвалився під'їзд багатоповерхового житлового будинку. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, кількість постраждалих невідома.



Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок трьом полоненим військовослужбовцям полку «Азов» Геннадію Харченку, Олексію Жерновському та Ігорю Кіму. Харченка позбавили волі на 25 років, Жерновського та Кіма на 24 роки. Окупанти помістили їх у колонії суворого режиму.



У мережі з'явилося відео знущань російських військових над своїми товаришами по службі, які, як стверджується, прийняли наркотики і відмовилися йти в бій. У рамках «виховної роботи» штрафників побивають, у тому числі палицями, стріляють біля їхніх голів та змушують копати яму.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів поранено трьох людей, серед яких чотиримісячна дитина, пошкоджено два житлові будинки.



Вдень у Донецьку пролунали вибухи та піднявся стовп диму у Будьонівському районі міста. За інформацією з місцевих груп, до цього в небі кружляли два дрони. Згодом відпрацювала ППО РФ, але був вибух. У найближчих будинках вилетіли вікна.

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