Оккупанты атаковали ракетами по Запорожскому району: один человек погиб, много раненых

Российские оккупанты обстреляла ракетами Запорожский район. В результате атаки один человек погиб, семь человек получил ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.



«С 09:50 до 10:18 российские террористические войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района», — говорится в сообщении.



По его словам, сейчас известно о 1 погибшем мужчине и семи раненых, из которых двое — женщины.



Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом нанесения ударов.



Напомним, российские агрессоры атаковали Запорожский район, вероятно, с помощью баллистического вооружения. В результате попадания есть повреждения.