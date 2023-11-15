Окупанти атакували ракетами Запорізьким районом: одна людина загинула, багато поранених

Російські окупанти обстріляли ракетами Запорізький район. В результаті атаки одна людина загинула, семеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.



«З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська завдали 3 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району», — йдеться у повідомленні.



За його словами, зараз відомо про 1 загиблого чоловіка та семеро поранених, з яких двоє — жінки.



Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарські будівлі, розташовані поруч із місцем завдання ударів.



Нагадаємо, російські агресори атакували Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння. Внаслідок влучення є пошкодження.