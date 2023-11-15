Розслідувачі підтвердили російське громадянство митрополита Святогірської лаври

Митрополит Арсеній. Фото: Святогірська Лавра

ОSINT розслідування Molfar, проведене для виявлення зв'язків священиків УПЦ МП з Росією та РПЦ підтвердило, що митрополит Свято-Успенської Святогірської Лаври Арсенія має громадянство РФ.



В агентстві Molfar було створено реєстр церковних діячів УПЦ МП, які мають зв'язки України з РФ. У цьому реєстрі є і митрополит Арсеній — Ігор Федорович Яковенко. Вказано, що його паспорт громадянина РФ серед недійсних не значиться.

Зображення з реєстру Molfar

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство низки священиків УПЦ МП. Серед них був Ігор Яковенко.



У той же час, на офіційному сайті Лаври митрополит Арсен значиться намісником і немає інформації про припинення його повноважень.



Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз з висловлювань та публікацій колишнього народного депутата Ірини Фаріон.