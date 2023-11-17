ВСУ закрепились на левом берегу Днепра — Морская пехота

Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении и смогли закрепиться на нескольких плацдармах. Об этом сообщила Морская пехота.



«Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах… Украинские морские пехотинцы осуществляют огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения агрессора», — говорится на странице Морской пехоты в Facebook в пятницу утром.



При этом сообщается, что в ходе боев российские оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике.



«С начала проведения указанных мероприятий противник потерял: личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц различной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, 4 командных пункта, 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных. Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня», — говорится в сообщении.