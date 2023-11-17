ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра — Морська піхота

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку та змогли закріпитися на кількох плацдармах. Про це повідомила Морська піхота.

«Завдяки мужності та професіоналізму українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на кількох плацдармах… Українські морські піхотинці здійснюють вогневі поразки на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення агресора», — відзначається у повідомленні Морської піхоти у п'ятницю зранку.

При цьому повідомляється, що під час боїв російські окупанти зазнали тяжких втрат у живій силі та техніці.

«З початку проведення зазначених заходів противник втратив: особового складу – 1216 убитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 14 плавзасобів, 14 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів із боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня», — йдеться у повідомленні.