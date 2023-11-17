Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра — Морська піхота

17 листопада 2023, 10:45

ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра — Морська піхота

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку та змогли закріпитися на кількох плацдармах. Про це повідомила Морська піхота.

«Завдяки мужності та професіоналізму українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на кількох плацдармах… Українські морські піхотинці здійснюють вогневі поразки на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення агресора», — відзначається у повідомленні Морської піхоти у п'ятницю зранку.

При цьому повідомляється, що під час боїв російські окупанти зазнали тяжких втрат у живій силі та техніці.

«З початку проведення зазначених заходів противник втратив: особового складу – 1216 убитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 14 плавзасобів, 14 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів із боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня», — йдеться у повідомленні.

 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Херсон Днепр
Організації
ЗСУ Морська піхота
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:42
Незвичайну активність окупантів зафіксовано біля Маріуполя — Андрющенко
10:45
ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра — Морська піхота
09:49
Шестеро людей загинули внаслідок обстрілів за добу в Херсонській області
09:29
По Запорізькій області окупанти завдали понад сто ударів за добу
08:01
Українські партизани проникли на базу флоту РФ — АТЕШ
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 листопада
19:17
«ДНР»: в окупованому Донецьку загинула жінка внаслідок обстрілу
18:47
На окупованій території Луганської області росіяни блокують VPN — Лисогор
17:25
У Києві за участю Донецької ОВА відкрили фотовиставку «Стерті з лиця землі»
16:20
Невизначена ситуація на фронті може затягтися ще на рік — Time
15:56
У РФ заявили про знищення п`яти безпілотників над Брянською областю та окупованим Кримом
15:29
Збирала гроші з пенсіонерів під виглядом «внесків»: мешканці Лисичанська повідомили про підозру
15:15
В окупованому Донецьку обстріляно Куйбишевський район: четверо поранених
11:56
Росіяни знову обстріляли Херсон: загинув чоловік, поранено жінку
10:46
На ТОТ Херсонщини окупанти погрожують студентам і вимагають здавати «нелояльних» — ЦНС
10:40
Британська розвідка розповіла про мету наступу РФ в Авдіївці
10:00
На окуповані Луганщині власників землі змушують переоформити ділянки за законами РФ — Лисогор
09:49
У прифронтовому районі окупанти знову вдарили по теплоелектростанції
09:30
Росіяни намагалися атакувати ЗСУ на Лиманському та Запорізькому напрямках — Генштаб
08:25
Вночі окупанти обстріляли Чугуївський район Харківщини
усі новини
11:42
Незвичайну активність окупантів зафіксовано біля Маріуполя — Андрющенко
11:39
Росіяни обстріляли Костянтинівку: внаслідок атаки вранці в місті не було світла
11:27
Окупанти вдарили по Торецьку, є руйнування
10:59
Захопленій росіянами Запорізькій АЕС загрожує ядерна аварія — Енергоатом
10:45
ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра — Морська піхота
09:59
Зеленський визнав, що постачання артилерійських снарядів в Україну скоротилося через війну в Ізраїлі
09:49
Шестеро людей загинули внаслідок обстрілів за добу в Херсонській області
09:29
По Запорізькій області окупанти завдали понад сто ударів за добу
09:08
Окупанти атакують на Лимано-Куп'янському напрямку, обстрілюючи з авіації та артилерії
08:25
На підтримку енергосистеми України США готові виділити 500 млн. доларів
08:21
РФ атакувала Україну дронами та ракетами С-300: ППО збила 9 цілей
08:15
Черговий обстріл Донецької області росіянами: поранено двох мешканців
08:01
Українські партизани проникли на базу флоту РФ — АТЕШ
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 листопада
23:00
Зеленський заявив про посилення систем ППО в Україні
22:32
В Астрахані РФ обрушився п`ятиповерхівка: загинула жінка
21:56
В Україні на війні загинули двоє військових з Грузії, ще дев`ять — поранені
21:39
В Авдіївці вивезли двох людей з укриття коксохіму
20:59
Окупанти ввечері вдарили по Херсону: є жертви
19:51
Суд «ДНР» засудив українського військового до 25 років позбавлення волі
усі новини
ВІДЕО
Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ► Репресії в Росії: Як Кремль домагається від'їзду незгодних ►
16 листопада, 18:40
Аварійно-рятувальні роботи у Селидовому. Фото: ДСНС У Селидовому знайдено тіло четвертого загиблого на місці ракетного удару
16 листопада, 14:05
Рятувальники дістали тіло другого загиблого у Селидовому. Фото: Новини Донбасу Удар по Селидовому: рятувальники дістали тіло другого загиблого
15 листопада, 15:27
Багатоповерхівка у Селидовому. Фото: ДСНС Внаслідок ракетного удару по місту Селидове зруйновано багатоповерхівку
15 листопада, 08:10
Про роль ЗМІ та журналістів в умовах війни говорили на конференції «Донбас Медіа Форум», що відбулася в Києві. Про роль та відповідальність журналістів під час війни говорили на ДМФ-2023
14 листопада, 23:30
Стовп диму в Будьонівському районі Донецька. Кадр з відео В окупованому Донецьку піднявся великий стовп диму після вибуху
14 листопада, 12:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама