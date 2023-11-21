Жителя Луганщины суд приговорил к пятнадцати годам за помощь оккупантам в штурме Бахмута

Жителя Луганской области приговорили к 15 годам заключения за сотрудничество с россиянами. Он помогал штурмовать украинские территории у Бахмута. Об этом сегодня сообщила СБУ.

По данным следствия, 50-летний житель одного из временно захваченных поселков в Луганской области вступил в ряды российской армии. Он присоединился к оккупационному «208-му стрелковому полку «ЛНР» Южного военного округа вооруженных сил России.

Мужчина прошел обучение по тактической подготовке, в том числе по ведению штурмовых действий в условиях городской застройки. Был отправлен в район Бахмута для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников.

Там он попал в плен во время контрнаступления ВСУ под Бахмутом в июле этого года.

Суд признал боевика виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации); ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности разоблачила в Харькове российского агента, корректировавшего ракетно-артиллерийские удары по военной и критической инфраструктуре города.