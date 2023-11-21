Жителя Луганщини ув'язнено на п'ятнадцяти років за допомогу окупантам у штурмі Бахмута

Жителя Луганської області засудили до 15 років ув'язнення за співпрацю з росіянами. Він допомагав штурмувати українські території біля Бахмута. Про це сьогодні повідомила СБУ.

За даними слідства, 50-річний житель одного з тимчасово захоплених селищ у Луганській області вступив до лав російської армії. Він приєднався до окупаційного «208 стрілецького полку «ЛНР» Південного військового округу збройних сил Росії.

Чоловік пройшов навчання з тактичної підготовки, у тому числі щодо ведення штурмових дій в умовах міської забудови. Було відправлено до району Бахмута для стримування контрнаступних операцій українських захисників.

Там він потрапив у полон під час контрнаступу ЗСУ під Бахмутом у липні цього року.

Суд визнав бойовика винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки викрила в Харкові російського агента, який коригував ракетно-артилерійські удари по військовій та критичній інфраструктурі міста.