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ЗСУ вдарили по будинку культури в селі на Донеччині під час концерту для російських військових

21 листопада 2023, 22:22

ЗСУ вдарили по будинку культури в селі на Донеччині під час концерту для російських військових

Удар по ДК у Кумачеві. Фото: Соцмережі Удар по ДК у Кумачеві. Фото: Соцмережі

У соцмережах з'явилося відео, на яке потрапив момент удару по концертному залу в селі Кумачове на окупованій частині Донецької області, де виступала російська актриса Поліна Менших. На відео видно, що у залі присутні російські солдати. Сама Менших, як повідомляють російські джерела, внаслідок удару загинула.

Раніше командир підрозділу аеророзвідки «Птаха Мадяра» при 59 бригаді ЗСУ Роберт Бровді заявив , що Сили оборони завдали удару по 810 окремій бригаді морської піхоти РФ на окупованій території Донецької області.

За словами командира аеророзвідки, українські військові завдали удару 19 листопада — у день, коли росіяни святкували День ракетних військ та артилерії.

Внаслідок атаки Сил оборони було ліквідовано 25 росіян, ще понад 100 поранено, стверджує «Мадяр».

19 листопада у угрупуванні «ДНР» заявили про обстріл тилового села Кумачове у Старобешівському районі. Тоді повідомлялося, що загинула жінка 1972 року народження. Про жертви серед російських військових у «ДНР» промовчали.

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