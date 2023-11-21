В Краматорске ЗАГС будет осуществлять прием граждан

В Краматорске отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Донецкой области будет осуществлять прием граждан. Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Отдел будет работать для предоставления консультаций, решения вопросов получения повторных документов и выписок из государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Прием будет осуществляться специалистами отдела ДРАЦС в Донецкой области УДР Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Дни приема - 23 и 24 ноября;

Часы приема - 09:00 - 15:00;

Адрес - ул. Парковая, 10 (второй этаж).