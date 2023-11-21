Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Краматорске ЗАГС будет осуществлять прием граждан

21 ноября 2023, 23:05

В Краматорске ЗАГС будет осуществлять прием граждан

В Краматорске отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в Донецкой области будет осуществлять прием граждан. Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Отдел будет работать для предоставления консультаций, решения вопросов получения повторных документов и выписок из государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

 

Прием будет осуществляться специалистами отдела ДРАЦС в Донецкой области УДР Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Дни приема - 23 и 24 ноября;
Часы приема - 09:00 - 15:00;
Адрес - ул. Парковая, 10 (второй этаж).

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

 

ТЕГИ

Другое
Краматорск
Другое
Загс
Другое
Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:40
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 ноября
22:22
ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных
21:45
В России бывший судья подал иск против Путина
18:19
В Украине приняли закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях
17:18
Жителя Луганщины суд приговорил к пятнадцати годам за помощь оккупантам в штурме Бахмута
13:14
В оккупированном Рубежном россияне блокируют места с доступной связью — ОВА
10:38
В центре оккупированного Мариуполя зафиксировали очередную колонну оккупантов
22:50
Из-за российской агрессии в Украине погибли 510 детей — Лубинец
18:48
Продукты в три раза дороже: в Луганской ОВА сравнили ценники на захваченных территориях
18:11
После президентских выборов в РФ возможна тотальная мобилизация — СНБО
17:31
На Донетчине двое контрактников ВСУ торговали «трофейным» российским оружием
16:50
В Никополе из-за обстрела оккупантов погибла 83-летняя женщина
14:43
«ДНР»: в результате обстрела Донецка пострадал мужчина
12:50
Россияне изменили маркировку военной техники на Мариупольском направлении
23:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 ноября
21:57
В «ДНР» заявили про обстрел тылового села у границы с РФ
19:44
В Кременной взорвали автомобиль, в котором был «замминистра МВД ЛНР»
16:05
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела есть повреждения
09:59
На захваченных территориях оккупанты изымают у местного населения транспорт — глава ОВА
23:08
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 ноября
все новости
23:40
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 ноября
23:05
В Краматорске ЗАГС будет осуществлять прием граждан
22:56
Более полумиллиона мужчин призывного возраста уехали из Украины — СМИ
22:22
ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных
22:17
Мариупольцам в оккупации присылают квитанции за неоказанные коммунальные услуги
21:45
В России бывший судья подал иск против Путина
21:14
Переселенцы с Луганщины могут в Харькове обратиться к смециалистам Пенсионного фонда
20:37
В ООН назвали количество погибших мирных жителей в войне на Украине
20:05
В Запорожье больше года хранили 200 тонн собранной для ВСУ гуманитарной помощи
19:48
Семье погибшего бойца ВСУ помогли эвакуироваться с оккупированной территории Луганской области
19:35
Ракетный обстрел Селидово: в МВД опубликовали видео спасательной операции
19:30
Дружковские спасатели получили в подарок из Швеции пожарный автомобиль
18:58
Залог народного депутата в сумме более 50 млн грн передали ВСУ
18:46
Кабмин внес изменения в порядок выплат для переселенцев
18:19
В Украине приняли закон о признании образования, полученного на оккупированных территориях
18:07
В Краматорске патрульные помогли женщине, которая была в беспомощном состоянии
17:35
Двух правоохранителей Луганщины подозревают в коллаборационизме
17:18
Жителя Луганщины суд приговорил к пятнадцати годам за помощь оккупантам в штурме Бахмута
17:05
Благотворительный фонд передал четыре машины управлению ГСЧС Одесской области
17:00
В Дании украинские пилоты уже проходят полетную подготовку на F-16 в воздухе — Игнат
все новости
ВИДЕО
Удар по ДК в Кумачево. Фото: Соцсети ВСУ ударили по ДК в селе на Донбассе во время концерта для российских военных
21 ноября, 22:22
Последствия обстрела Селидово. Фото: ГСЧС Ракетный обстрел Селидово: в МВД опубликовали видео спасательной операции
21 ноября, 19:35
Начальник отдела образования Покровская Любовь Воротинцева и ее сын Артем. Кадр с видео Сын чиновницы из Покровска выехал за границу. В соцсетях он предлагал угадать, сколько это стоило
21 ноября, 10:15
Последствия обстрела больницы в Селидово. Фото: Городская военная администрация Армия РФ ударила по больнице в Селидово: есть погибший и пострадавшие
21 ноября, 08:42
УАЗ «Патриот», в котором находились высокопоставленные представители «МВД ЛНР». Кадр из видео В Кременной взорвали автомобиль, в котором был «замминистра МВД ЛНР»
19 ноября, 19:44
Последствия атаки в Донецке. Кадр из видео Российский военный и сотрудники скорой помощи пострадали из-за атаки дрона в Донецке
18 ноября, 18:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама