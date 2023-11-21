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У Краматорську РАЦС здійснюватиме прийом громадян

21 листопада 2023, 23:05

У Краматорську РАЦС здійснюватиме прийом громадян

У Краматорську відділ державної реєстрації актів цивільного стану на Донеччині здійснюватиме прийом громадян. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Відділ працюватиме для надання консультацій, вирішення питань отримання повторних документів та витягів з державного реєстру актів громадянського стану громадян.

Прийом здійснюватиметься спеціалістами відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Дні прийому – 23 та 24 листопада;
Годинник прийому - 09:00 - 15:00;
Адреса – вул. Паркова, 10 (другий поверх).

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