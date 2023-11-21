У Краматорську РАЦС здійснюватиме прийом громадян

У Краматорську відділ державної реєстрації актів цивільного стану на Донеччині здійснюватиме прийом громадян. Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Відділ працюватиме для надання консультацій, вирішення питань отримання повторних документів та витягів з державного реєстру актів громадянського стану громадян.

Прийом здійснюватиметься спеціалістами відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Дні прийому – 23 та 24 листопада;

Годинник прийому - 09:00 - 15:00;

Адреса – вул. Паркова, 10 (другий поверх).