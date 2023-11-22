Минобороны России заявило об уничтожении украинских беспилотных катеров

В России заявили о якобы уничтожении четырех безэкипажных катеров в западной части акватории Черного моря. Об этом утром 22 ноября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации оккупантов, безэкипажные катера двигались в направлении временно оккупированного Крымского полуострова.

«22 ноября в западной части акватории Черного моря было обнаружено четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые направлялись в направлении Крымского полуострова. Все обнаруженные цели были уничтожены», — говорится в сообщении.

Подробностей в Минобороны РФ не разглашают.

На момент публикации материала оккупационные власти Крыма не комментировали информацию о якобы атаке безэкипажных катеров. В местных пабликах также не сообщали о возможных звуках взрывов.

Напомним, командование РФ перебрасывает корабли и другую технику из Крыма в Новороссийск. Причиной этого являются удары ВСУ по оккупантам.