Міноборони Росії заявило про знищення українських безпілотних катерів

У Росії заявили про нібито знищення чотирьох безекіпажних катерів у західній частині акваторії Чорного моря. Про це вранці 22 листопада повідомили у Міністерстві оборони Російської Федерації.

За інформацією окупантів, безекіпажні катери рухалися у напрямку тимчасово окупованого Кримського півострова.

«22 листопада у західній частині акваторії Чорного моря було виявлено чотири безекіпажні катери ВМС України, які прямували у напрямку Кримського півострова. Усі виявлені цілі було знищено», — йдеться у повідомленні.

Подробиць у Міноборони РФ не розголошують.

На момент публікації матеріалу окупаційна влада Криму не коментувала інформацію про нібито атаку безекіпажних катерів. У місцевих пабликах також не повідомляли про можливі звуки вибухів.

Нагадаємо, командування РФ перекидає кораблі та іншу техніку з Криму до Новоросійська. Причиною цього є удари ЗСУ по окупантах.