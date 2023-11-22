На Харьковщине агент ФСБ разведывал оборонные рубежи Украины

Коллаборант, работавший на ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на приграничных территориях Харьковщины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Больше всего его интересовали возможные направления движения тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, в том числе гаубиц и реактивных систем залпового огня в районе освобожденного Волчанск.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

Для ориентировочной установки таких «маршрутов» фигурант обходил местность и искал следы танковых гусениц. Также он выспрашивал «нужную» информацию у своих знакомых местных жителей под видом бытовых разговоров.



Кроме того, российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции вблизи границы с РФ. В случае «прилетов» злоумышленник собирал информацию об их последствиях и отчитывался оккупантам.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

По данным следствия, российским агентом оказался 41-летний житель Волчанска, который в июле этого года был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ.



После вербовки предатель получил от российской спецслужбы инструкции по проведению разведывательно-подрывной деятельности и избрал оперативный псевдоним «Лексус». Коллаборанту грозит пожизненное заключение.

Переписка коллаборанта с оккупантами. Фото: СБУ

Ранее СБУ разоблачила на коллаборационной деятельности еще двух оккупационных «силовиков» – псевдопрокурора и псевдополицейского.