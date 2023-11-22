На Харківщині агент ФСБ розвідував оборонні рубежі України

Колаборант, який працював на ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Найбільше його цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню у районі звільненого Вовчанська.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

Для орієнтовної установки таких «маршрутів» фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць. Також він випитував «потрібну» інформацію у своїх знайомих місцевих мешканців під виглядом побутових розмов.



Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з РФ. У разі «прильотів» зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та звітував окупантам.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

За даними слідства, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ.



Після вербування зрадник отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав оперативний псевдонім «Лексус». Колаборанту загрожує довічне ув'язнення.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

Раніше СБУ викрила на колабораційній діяльності ще двох окупаційних «силовиків» – псевдопрокурора та псевдополіцейського.