Армия РФ атаковала Пивничное, Торецк и Звановку: есть разрушения

Российская армия в очередной раз атаковала Донецкую область. В частности, Пивничное, Торецк, Звановка. В населенных пунктах есть жертвы и разрушения жилых построек. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По его словам, на Донецком направлении 1 человек ранен в Авдеевке. В Очеретинской громаде обстреляны Бердичи.



Также на Горловском направлении в Пивничном Торецкой громаде погиб 1 человек, поврежден магазин и дом; в Торецке повреждены 5 домов и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде погиб 1 человек, повреждено 7 частных домов и промышленное здание.



Кроме того, на Лисичанском направлении разрушен дом в Звановке, поврежден инфраструктурный объект в Северске. 5 раз обстреляно Торское Лиманской громады.



Напомним, 22 ноября российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки двое людей погибли, еще один травмирован.