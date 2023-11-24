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СБУ задержала коллаборанта, который «сдал» своего отца-патриота оккупантам

24 ноября 2023, 11:56

СБУ задержала коллаборанта, который «сдал» своего отца-патриота оккупантам

СБУ задержала предателя в Херсонской области. Фото: СБУ СБУ задержала предателя в Херсонской области. Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности задержали депутата одного из поселковых советов в Херсонской области, который перешел на сторону оккупантов в период захвата региона. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник входил в состав запрещенной Партии регионов, а в начале полномасштабного вторжения РФ встречал колонны российских войск, входивших на территорию громады.

Во время оккупации региона он один из первых предложил захватчикам свою «помощь» в войне против Украины. Для этого начал массово «сдавать» агрессору местонахождение участников движения сопротивления и членов их семей.

В сообщении говорится, что одним из первых, кого «сдал» предатель, был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против вооруженной агрессии России. Отца-патриота отвезли в местную российскую пыточную. Там к нему применяли многочисленные пытки, которыми пытались склонить к сотрудничеству.

При этом депутата-предателя назначили в оккупационную администрацию, созданную на территории громады под руководством гауляйтера Владимира Сальдо. В псевдоучреждении фигурант отвечал за распределение «гумпомощи» из РФ между сторонниками кремлевского режима.

Также предатель неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, сопротивлявшихся захватчикам и их приспешникам.

Кроме того, фигурант по собственной инициативе «дежурил» с оружием на российских блокпостах и «расквартировал» оккупантов в жилищах граждан, выехавших на подконтрольную Украине территорию.

После освобождения поселка он остался на территории громады, где пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его.

Во время обысков у него изъяли паспорт гражданина РФ, полученный в июне 2022 года, партийный билет запрещенной Партии регионов, пропагандистскую символику РФ и другие вещественные доказательства незаконной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности. Мужчине избрана мера пресечения — содержание под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности задержала агента ФСБ, собиравшего разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на приграничных территориях Харьковщины.

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