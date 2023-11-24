СБУ затримала колаборанта, який «здав» свого батька-патріота окупантам

СБУ затримала зрадника на Херсонщині. Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад у Херсонській області, який перейшов на бік окупантів у період захоплення регіону. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Наголошується, що зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення РФ зустрічав колони російських військ, які входили на територію громади.

Під час окупації регіону він один із перших запропонував загарбникам свою «допомогу» у війні проти України. Для цього почав масово «здавати» агресору місцезнаходження учасників руху опору та членів їхніх сімей.

У повідомленні йдеться, що одним із перших, кого «здав» зрадник, був його батько, який мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії Росії. Батька-патріота відвезли до місцевої російської тортури. Там до нього застосовували численні тортури, які намагалися схилити до співпраці.

При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Володимира Сальдо. У псевдовстанові фігурант відповідав за розподіл «гумпомощі» з РФ між прихильниками кремлівського режиму.

Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили опір загарбникам та їхнім поплічникам.

Крім того, фігурант з власної ініціативи «дежурив» зі зброєю на російських блокпостах та «розквартував» окупантів у житлах громадян, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і, таким чином, уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зрадника та затримали його.

Під час обшуків він вилучив паспорт громадянина РФ, отриманий у червні 2022 року, партійний квиток забороненої Партії регіонів, пропагандистську символіку РФ та інші речові докази незаконної діяльності.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності. Чоловіку обрано запобіжний захід — утримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала агента ФСБ, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини.