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Россияне ударили по детской библиотеке в Херсоне — ОВА

24 ноября 2023, 12:27

Россияне ударили по детской библиотеке в Херсоне — ОВА

Захватчики ударили по детской библиотеке в Херсоне. Скриншот: видео Херсонской ОВА Захватчики ударили по детской библиотеке в Херсоне. Скриншот: видео Херсонской ОВА

Во время обстрела Херсона утром в пятницу, 24 ноября, россияне попали в детскую библиотеку. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Детская библиотека. Шесть утра. Прямое попадание снаряда. Варвары уничтожили херсонскую библиотеку, которая годами радовала самых молодых посетителей и их родителей», — отметил он.

По словам Прокудина, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что Институт сердца показал обломок российской мины, который врачи извлекли из сердца маленького ребенка из Херсона.

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