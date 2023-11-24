Россияне ударили по детской библиотеке в Херсоне — ОВА

Захватчики ударили по детской библиотеке в Херсоне. Скриншот: видео Херсонской ОВА

Во время обстрела Херсона утром в пятницу, 24 ноября, россияне попали в детскую библиотеку. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Детская библиотека. Шесть утра. Прямое попадание снаряда. Варвары уничтожили херсонскую библиотеку, которая годами радовала самых молодых посетителей и их родителей», — отметил он.



По словам Прокудина, обошлось без пострадавших.



Ранее сообщалось, что Институт сердца показал обломок российской мины, который врачи извлекли из сердца маленького ребенка из Херсона.