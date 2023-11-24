Росіяни вдарили по дитячій бібліотеці в Херсоні — ОВА

Загарбники вдарили по дитячій бібліотеці у Херсоні. Скріншот: відео Херсонської ОВА

Під час обстрілу Херсона вранці у п'ятницю, 24 листопада, росіяни влучили у дитячу бібліотеку. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Дитяча бібліотека. Шоста ранку. Пряме влучання снаряда. Варвари знищили херсонську книгозбірню, яка роками радувала наймолодших відвідувачів та їх батькі», — зазначив він.



За словами Прокудіна, обійшлося без потерпілих.



Раніше повідомлялося, що Інститут серця показав уламок російської міни, який лікарі витягли із серця маленької дитини з Херсона.