Из сердца херсонской девочки врачи извлекли осколок российской мины

Из сердца попавшие под обстрел в Херсоне девочки врачи извлекли осколок мины. Скриншот: видео Института сердца

Институт сердца показал обломок российской мины, который врачи извлекли из сердца маленького ребенка из Херсона.

«Врачи Института сердца спасли сердце маленького ребенка, который попал под минометный обстрел в Херсоне, и достали обломок российской мины», — говорится в комментарии к видео.

Врач подчеркнул, что это одно из свидетельств геноцида против украинского народа, ведь Херсон и другие прифронтовые города и села ежедневно страдают от российских обстрелов, от которых страдают и гибнут взрослые и дети.

Херсонские паблики сообщают, что спасенной девочке четыре года.

Ранее сообщалось, что результате утренней атаки на Херсон 19 ноября пострадал ребенок и четверо взрослых. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о состоянии здоровья ребенка. «Девочка доставлена в реанимацию. Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на обломок в сосудистом пучке грудной клетки», — написал он.