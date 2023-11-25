Украинская ПВО уничтожила сегодня 71 ударный беспилотник «Шахед-131/136»

Ночью 25 ноября противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа типа «Шахед». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего зафиксированы пуски около 75 «шахедов» по двум направлениям – российские Приморско-Ахтарск и район Курской области. Основное направление удара – город Киев.

Противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская области.

Отмечается, что к отражению воздушной атаки привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 71 ударный БпЛА «Шахед-131/136». Подавляющее большинство – в Киевской области.

Также на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.