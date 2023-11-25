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Українська ППО знищила сьогодні 71 ударний безпілотник «Шахед-131/136»

25 листопада 2023, 09:50

Українська ППО знищила сьогодні 71 ударний безпілотник «Шахед-131/136»

Українська ППО знищила сьогодні 71 ударний безпілотник «Шахед-131/136»

Вночі 25 листопада противник випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу «Шахед». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски близько 75 «шахедів» за двома напрямками – російські Приморсько-Ахтарськ та район Курської області. Основний напрямок удару – місто Київ.

Протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська області.

Зазначається, що до відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Внаслідок протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 71 ударний БпЛА «Шахед-131/136». Переважна більшість – у Київській області.

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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