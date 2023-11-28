В Сумской области в результате обстрела погиб ребенок

В Сумской области российские военные днем обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру, в результате чего погибли две женщины и 7-летняя девочка, трое мужчин получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Как сообщают в прокуратуре, российские оккупанты около 12:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, по предварительным данным, из РСЗО обстрелял гражданскую инфраструктуру города Середина-Буды.

Также в результате атаки окупантов разрушены по меньшей мере 5 частных домов, из-под завалов извлечены тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин.