У Сумській області внаслідок обстрілу загинула дитина

На Сумщині російські військові вдень обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру, внаслідок чого загинули дві жінки та 7-річна дівчинка, троє чоловіків отримали поранення. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Як повідомляють у прокуратурі, російські окупанти близько 12.30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, за попередніми даними, з РСЗВ обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди.

Також в результаті атаки оккупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів вилучено тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків.