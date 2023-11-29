Сыну Кадырова присвоили звание «почетного гражданина Донецка». В «ДНР» заявили об атаке хакеров

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову присвоили звание «почетного гражданина Донецка». Об єтом говорится в распоряжении опубликованом на сайте администрации «ДНР».



Как указано в распоряжении главы оккупационной администрации города, Адам «внес весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».



Почетное звание Кадырову присвоили 24 ноября — в день его 16-летия.



Адам Кадыров за последние несколько месяцев стал обладателем звания Герой Чечни и нескольких орденов, которые ему вручили власти нескольких российских регионов.



Многочисленные награды, а также посты в чеченских властных структурах Адам Кадыров начал получать вскоре после того, как было опубликовано видео, на котором он избивает в СИЗО Никиту Журавеля — обвиненного в «оскорблении чувств верующих» из-за сожжения Корана. Видео опубликовал отец Адама — Рамзан Кадыров, заявив, что гордится сыном.

Позже в окупационной администрации заявили, что сайт был взломан.

«Сегодня был взломан официальный сайт администрации города Донецка», — говорится в сообщении.

Однак было ли распоряжение о присвоении Адаму Кадырову звания «почетного гражданина Донецка» загружено хакерами, не уточняется.

В «ДНР» опровергли информацию о присвоении Адаму Кадырову присвоили звания «почетного гражданина Донецка» назвав ее «информационной атакой ЦИПсО Украины».





