Сину Кадирова присвоїли звання «почесного громадянина Донецька». У «ДНР» заявили про атаку хакерів

Синуі голови Чечні Адаму Кадирову надали звання «почесного громадянина Донецька». Про це йдеться у розпорядженні опублікованому на сайті адміністрації «ДНР».



Як зазначено у розпорядженні голови окупаційної адміністрації міста, Адам «вніс вагомий особистий внесок у розвиток культурних відносин між містами Донецьк та Грозний».



Почесне звання Кадирову надали 24 листопада — у день його 16-річчя.



Адам Кадиров за останні кілька місяців став володарем звання Герой Чечні та кількох орденів, які йому вручили влада кількох російських регіонів.



Численні нагороди, а також пости в чеченських владних структурах Адам Кадиров почав отримувати невдовзі після того, як було опубліковано відео, на якому він побиває в СІЗО Микиту Журавеля — звинуваченого в «образі почуттів віруючих» через спалення Корану. Відео опублікував батько Адама - Рамзан Кадиров, заявивши, що пишається сином.

Пізніше в окупаційній адміністрації заявили, що сайт було зламано.

"Сьогодні було зламано офіційний сайт адміністрації міста Донецька", - йдеться в повідомленні.

Однак, чи було розпорядження про присвоєння Адаму Кадирову звання «почесного громадянина Донецька» завантажене хакерами, не уточнюється.

У «ДНР» спростували інформацію про присвоєння Адаму Кадирову надали звання «почесного громадянина Донецька», назвавши її «інформаційною атакою ЦІПсО України».