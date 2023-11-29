ВСУ уничтожили 3 пункта управления россиян – Генштаб

За сутки Силы обороны уничтожили 3 пункта управления и 2 склада россиян. Таже на фронте произошло 73 боевых столкновения. Об сообщает Генштаб ВСУ в сводке за 29 ноября.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 пункта управления, 2 состава боеприпасов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника»— говорится в сообщении.