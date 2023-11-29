ЗСУ знищили 3 пункти управління росіян - Генштаб

За добу Сили оборони знищили 3 пункти управління та 2 склади росіян. Також на фронті сталося 73 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні за 29 листопада.

«Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ вразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів і район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника» - йдеться у повідомленні.