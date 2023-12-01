Армия РФ обстреляла Торецк и Часов Яр: есть погибший и пострадавший

Оккупационные войска РФ обстреляли из артиллерии Торецк и Часов Яр Донецкой области сегодня, 1 декабря. В результате атаки есть погибший и пострадавший. Об этом передает «Суспільне».



Представительница Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева уточнила, что в 9:50 россияне атаковали Торецк. Один мужчина получил осколочные ранения.



Также, по ее словам, в 11:00 был атакован Часов Яр, 60-летний местный житель погиб.



Напомним, оккупанты из С-300 обстреляли Покровский район Донецкой области сегодня ночью, 30 ноября. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.