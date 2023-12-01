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Армия РФ обстреляла Торецк и Часов Яр: есть погибший и пострадавший

01 декабря 2023, 17:38

Армия РФ обстреляла Торецк и Часов Яр: есть погибший и пострадавший

Оккупационные войска РФ обстреляли из артиллерии Торецк и Часов Яр Донецкой области сегодня, 1 декабря. В результате атаки есть погибший и пострадавший. Об этом передает «Суспільне».

Представительница Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева уточнила, что в 9:50 россияне атаковали Торецк. Один мужчина получил осколочные ранения.

Также, по ее словам, в 11:00 был атакован Часов Яр, 60-летний местный житель погиб.

Напомним, оккупанты из С-300 обстреляли Покровский район Донецкой области сегодня ночью, 30 ноября. Под атаку попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

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