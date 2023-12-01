Армія РФ обстріляла Торецьк і Часів Яр: є загиблий і постраждалий

Окупаційні війська РФ обстріляли з артилерії Торецьк та Часів Яр Донецької області сьогодні, 1 грудня. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалий. Про це передає Суспільне. Донбас.



Представниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва уточнила, що о 9:50 росіяни атакували Торецьк. Один чоловік отримав осколкові поранення.



Також, за її словами, об 11:00 було атаковано Часів Яр, 60-річний місцевий житель загинув.



Нагадаємо, окупанти із С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.