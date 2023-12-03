Активность пехоты оккупантов возросла, произошло 55 боевых столкновений вблизи Авдеевки — Штупун

На Таврическом направлении снова возросла активность пехоты оккупантов. В частности, это касается и Авдеевки, где ведутся тяжелые бои. Об этом рассказал спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.



«Активность пехоты окупантов снова увеличилась по сравнению с предыдущими сутками, произошло 55 боевых столкновений. Враг потерял 440 человек живой силы, большинство из них именно в районе Авдеевки и Марьинки. Уничтожены 9 единиц военной техники, около десятка окупантов сдались в плен», — отметил он.



По его словам, активность вражеской авиации невысока, за сутки зафиксировано 5 авиаударов, ночью россияне сбрасывали управляемые авиационные бомбы на Донецкую область.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Так, руководитель страны обсудил ситуацию на передовой, а также ответил, какие изменения ожидаются в сфере мобилизации.