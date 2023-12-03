Активність піхоти окупантів зросла, сталося 55 бойових зіткнень поблизу Авдіївки — Штупун

На Таврійському напрямі знову зросла активність піхоти окупантів. Зокрема, це стосується й Авдіївки, де ведуться важкі бої. Про це розповів речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.



«Активність піхоти оккупантів знову збільшилася порівняно з попередньою добою, сталося 55 бойових зіткнень. Ворог втратив 440 людей живої сили, більшість з них саме в районі Авдіївки та Мар'їнки. Знищено 9 одиниць військової техніки, близько десятка оккупантів здалися в полон», — зазначив він.



За його словами, активність ворожої авіації невисока, за добу зафіксовано 5 авіаударів, вночі росіяни скидали авіаційні бомби на Донеччину.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Так, керівник країни обговорив ситуацію на передовій, а також відповів, які зміни очікуються у сфері мобілізації.