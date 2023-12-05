Посли країн Балтії висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону

Посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські водії вантажівок блокують рух вантажного автотранспорту на польсько-українському кордоні, тим самим підриваючи здатність України продовжувати війну з Росією. Про це повідомляє ERR.ee.



У Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що це питання неодноразово порушувалося у відносинах із Польщею.



«У Варшаві відбулася зустріч/демарш трьох послів країн Балтії в Міністерстві інфраструктури Польщі», — сказала прессекретар МЗС Естонії Бріта Кікас у відповідь на питання ERR про ставлення Естонії до блокади кордону.



У дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до будь-чого, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.



«Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це спричинило складну ситуацію, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею та сподіваємося, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією», — додала Кікас.



За її словами, Естонія продовжить свої зусилля щодо пошуку рішення з новим польським урядом.