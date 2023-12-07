В результате ДТП в Харьковской области погибли шесть человек

Смертельное ДТП в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Возле села Новопавловка Изюмского района столкнулись сразу три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик. В результате ДТП шесть человек погибли, еще пятеро — получили ранения. Об этом сообщило МВД.



«Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных автомобилей пострадавших и тела погибших», — уточнили в службе по чрезвычайным ситуациям.

Смертельное ДТП в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Все травмированные госпитализированы в больницы. Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства ДТП.



Напомним, в Тернопольской области произошло столкновение рейсового автобуса и кареты «скорой помощи». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала фельдшер.





