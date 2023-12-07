Внаслідок ДТП у Харківській області загинули шестеро людей

Смертельна ДТП у Харківській області. Фото: ДСНС

Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіткнулися одразу три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок ДТП шестеро людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомило МВС.



«Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали зі знівечених автомобілів постраждалих та тіла загиблих», — уточнили у службі з надзвичайних ситуацій.

Смертельна ДТП у Харківській області. Фото: ДСНС

Усіх травмованих госпіталізовано до лікарень. Співробітники поліції проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини ДТП.



Нагадаємо, на Тернопільщині сталося зіткнення рейсового автобуса та карети «швидкої допомоги». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала фельдшер.





