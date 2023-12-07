Главе оккупационной администрации прифронтового Торского сообщено о подозрении

СБУ разоблачила еще одного главу оккупационной администрации в Донецкой области. Главе прифронтового Торского сообщено о подозрении. Об этом сообщает прес-служба ГУ СБУ в Донецкой области.

По данным следствия, подозреваемый добровольно согласился сотрудничать с российскими захватчиками во время оккупации населенного пункта исполняя обязанности руководителя оккупационной «поселковой администрации» Торского в Донецкой области и выполнял приказы военных РФ.

С июня 2022 злоумышленник выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконных органах власти, контролировал выполнение решений фейкового «референдума» и соблюдение законов захватчиков. Обеспечивал деятельность сельской администрации, распоряжался бюджетными средствами, активно сотрудничал с оккупационными псевдоучреждениями.

После деоккупации поселка предатель вместе с российскими войсками бежал в захваченный Енакиево. Мужчина объявлен в розыск.