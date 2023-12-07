Голові окупаційної адміністрації прифронтового Торського повідомлено про підозру

СБУ викрила ще одного голову окупаційної адміністрації на Донеччині. Голові прифронтового Торського повідомлено про підозру. Про це повідомляє прес-служба ГУ СБУ у Донецькій області.

За даними слідства, підозрюваний добровільно погодився співпрацювати з російськими загарбниками під час окупації населеного пункту, виконуючи обов'язки керівника окупаційної «селищної адміністрації» Торського в Донецькій області та виконував накази військових РФ.

З червня 2022 року зловмисник виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в незаконних органах влади, контролював виконання рішень фейкового «референдуму» та дотримання законів загарбників. Забезпечував діяльність сільської адміністрації, розпоряджався бюджетними коштами, активно співпрацював із окупаційними псевдоустановами.

Після деокупації селища зрадник разом із російськими військами втік до захопленого Єнакієвого. Чоловік оголошений у розшук.