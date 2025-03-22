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ПВО ночью сбила сотню российских беспилотников

22 марта 2025, 08:57

ПВО ночью сбила сотню российских беспилотников

ПВО сбила сотню дронов. Фото: Википедия ПВО сбила сотню дронов. Фото: Википедия

Российские оккупанты в ночь на 22 марта запустили по Украине 179 беспилотников разных типов. Украинская противовоздушная обороны сбила 100 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 22 марта 2025 года (с 19:30 21 марта) противник атаковал 179-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда – Крым», — говорится в сообщении.



По состоянию на 08:30 силы и средства противовоздушной обороны сбили 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны.

Кроме того, 63 беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий).

Ранее мы писали, что за 21 марта войска РФ ранили 9 жителей Донетчины. Еще один человек погиб.

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