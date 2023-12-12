Збували наркотики у прифронтовому місті: на Донеччині затримали зловмисників

На Донеччині поліцейські припинили діяльність організованої групи, яка збувала наркотики у прифронтовому місті. Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, керував наркобізнесом так званий «кримінальний авторитет» із прифронтового населеного пункту.

Зловмисники доставляли наркотики із сусідньої області та збували їх в обмеженому колі осіб. Щомісяця наркоторговці отримували прибуток на суму понад 300 тисяч гривень.

Наркотичні речовини, а саме метадон та канабіс організатор завозив особисто або доставляв у прифронтовий регіон через служби доставки вантажів.

Правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків та вилучили близько 8 кг канабісу, метадон, солі PVP, ампули «димедрол», мобільні телефони, банківські картки, а також гроші: понад 60 тисяч гривень та 500 доларів.

Крім того, за місцем проживання «кримінального авторитету» правоохоронці вилучили два автомати, пістолети, мисливську рушницю, гранату РГД-5, патрони до автоматичної зброї.