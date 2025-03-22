По мирным городам били ракеты и дроны: среди раненых и погибших украинцев — дети

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 22 марта

В течение суток российские войска массово обстреливали гражданскую инфраструктуру в разных регионах Украины.



По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, 21 марта оккупанты нанесли 367 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены десятки жилых домов, авто и объекты инфраструктуры. Вечером пятницы было атаковано Запорожье — в результате обстрела погибли три человека, еще 12 получили ранения.



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на российский удар беспилотников по Запорожью в ночь на 22 марта.



«Россия в очередной раз нарушила прекращение огня и убила 14-летнего ребенка в Запорожье "Шахедом". Россия должна прекратить все удары», — написал он в Телеграме.



Одновременно российская армия обстреляла 12 громад Сумской области. Два человека погибли, четверо — ранены.



Под удар также попала Днепропетровская область. Агрессор использовал дроны. Пострадал 14-летний подросток, повреждены дома и машины, возник пожар.



В Херсонской области в результате обстрелов погиб один человек, еще 14 — получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и даже кладбище.



Киевская область также подверглась ночной атаке дронов. В Вышгородском районе загорелись трава и лес. Пострадавших нет. Работала ПВО.



Как сообщалось, Донецкая область также несколько раз за день подверглась обстрелам.