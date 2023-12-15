Окупанти скинули авіабомби на Торецьк: є руйнування

Армія РФ обстріляли Донеччину. Фото: Ігор Мороз

Російська армія минулої доби, 14 грудня, вкотре атакували населені пункти на Донеччині. Зокрема, армія РФ обстріляла Торецьк, внаслідок атаки є руйнування. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«Росіяни скинули дві керовані авіабомби на Торецьк — пошкоджено 10 будинків, 7 адмінбудівель і 2 інфраструктурні об'єкти», — зазначив він.





За словами Мороза, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку Курахове зазнало трьох обстрілів: пошкоджено багатоповерхівку, приватний сектор і ринок. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.



На Горлівському напрямку Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 2 промислові споруди.



На Лисичанському напрямку у Званівській громаді обстріляні Верхньокам'янське і Переїзне. У Сіверську в зоні ураження три вулиці. В Лиманській громаді обстріляні Торське і Зарічне.



Нагадаємо, окупанти атакували Курахове Донецької області вночі, 15 грудня. Внаслідок обстрілів є значні пошкодження.