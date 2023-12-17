Вночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами

Російська Федерація атакувала Україну безпілотниками «шахед» та ракетами «Іскандер-К» та Х-59 сьогодні вночі, 17 грудня. Сили ППО знищили понад 20 цілей. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначається, що російські окупаційні війська випустили по Україні з районів тимчасово окупованого Криму та Херсонської області крилату ракету «Іскандер-К» та керовану авіаційну Х-59. Також росіяни запустили 20 ударних безпілотників типу Shahed із Приморсько-Ахтарського району (РФ) та Чауда (Крим).

«В результаті бойової роботи збиті 20 «шахедів» та одна керована авіаційна ракета Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» не досягла своєї цілі», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Заявлено, що повітряні цілі знищені у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

У низці областей України сьогодні вночі, 17 грудня, оголошували повітряну тривогу. Військові попередили про проліт безпілотників та ракетну загрозу.

Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про проліт авіаційної ракети в напрямку Кропивницького. У місті лунали звуки вибухів.

Також вибухи чули у Одесі. Військові повідомляли про проліт ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада 2023 року Росія атакувала ударними безпілотниками типу «Shahed» із трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, Сіща, Курськ, застосувавши 31 ударний БПЛА «Shahed-136/131», які окупанти направили до різних регіонів України.